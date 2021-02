Firework: annunciata la versione Xbox One

Firework, titolo dell’italiana Fantastico Studio (che sta sviluppando Borneo A Jungle Nightmare), già disponibile su PC e Nintedo Switch, arriverà a breve anche su Xbox One. L’action old school sarà infatti disponibile sulla console Microsoft a partire dal 12 febbraio.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Guida Yan il Difettoso nella sua lotta contro l’esercito del Fuoco e svela il mistero della Struttura.

Salta, spara, scatta a mezz’aria ed evita che la Struttura bruci; FIREWORK è un action platformer nel cui cuore batte l’eco di giochi come i più celebri Megaman e Cave Story.

Lanciati in una fiaba moderna scritta da David de La Rosa e sviluppata da Ivan Zanotti

Affronta sfide platform facendoti strada lungo i pericoli della Struttura

Respingi l’avanzata del fuoco estinguendo fiamme e nemici

Ottieni power-up nascosti ed equipaggiamenti speciali

Ma sopratutto,

-INTRATTIENI

-MANTIENILE AL SICURO

-MANTIENILE FELICI

FIREWORK è un gioco che per natura necessita della pressione di più tasti; per questo, è soggetto a Keyboard Ghosting sulle tastiere più comuni. Si consiglia quindi di cambiare configurazione dei tasti o giocare con un controller compatibile.

Per saperne di più, cerca “Keyboard Ghosting” su Google e trova la combinazione di tasti adatta a te.