Without Remorse di Stefano Sollima arriverà direttamente su Amazon Prime

Come ormai è noto, molti titoli destinati alla sala cinematografica, causa pandemia in corso, sono stati posticipati a data da destinarsi. I più ‘coraggiosi’ stanno ancora puntando al buio della sala, rimandando ancora e ancora la data di uscita, mentre altri hanno ceduto al “lato oscuro” della piattaforma digitale, affidando la distribuzione direttamente ai colossi del settore che, in questo modo, portano le pellicole inedite direttamente sul televisore di casa.

Ed è il The Hollywood Reporter a confermare la notizia che, in un certo senso, aveva già dato il regista Stefano Sollima qualche tempo fa: il suo Without Remorse debutterà direttamente su Amazon Prime Video il prossimo 30 aprile. Questo grazie ad un accordo siglato tra la Outlier Society, casa di produzione del protagonista Michael B. Jordan, e il colosso digitale che permetterà la distribuzione e sviluppo esclusivo di svariati titoli.

Without Remorse vede Jordan nei panni di John Kelly (alias John Clark), eroe nato dalla penna di Tom Clancy, noto autore in quello che è stato definito una sorta di spin-off della serie di Jack Ryan. Ad affiancare Jordan – che presto produrrà un adattamento di Static Shock – in questa prova ci sono Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Jack Kesy e Luke Mitchell. Tom Clancy non è un autore estraneo agli adattamenti dei suoi romanzi: oltre a svariate pellicole cinematografiche uscite nel corso degli anni, più recentemente è stata prodotta una serie tv su Jack Ryan per Amazon, senza contare la fortunatissima saga di videogames nota come Rainbow Six che pesca, a piene mani, dai suoi libri.

Di seguito vi mostriamo il poster ufficiale, che ne annuncia l’arrivo sulla piattaforma digitale, ma anche il trailer.