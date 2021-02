Bugsnax: gli sviluppatori amerebbero portarlo su altre piattaforme

Bugsnax, possiamo dirlo, non è stata poi la più grande IP di lancio per PlayStation 5, ma ha sicuramente avuto il suo giusto ammontare di attenzioni, non solo grazie alla sua unica e interessante premessa, ma anche e soprattutto perchè è risultato essere una produzione assolutamente divertente.

Utenti Xbox e Nintendo Switch, si staranno chiedendo quando e se, l’opera targata Young Horses arriverà mai altrove. Infatti, durante un recente AMA su Reddit, il team di sviluppo ha dichiarato che “amerebbe” portare il titolo altrove, dopo la domanda che citava una possibile versione Nintendo Switch.

Speriamo di portarlo su altre piattaforme ma, per ora, non abbiamo decido o annunciato quali queste saranno.

Bugsnax è uno di quei titoli che risulterebbe esser perfetto per la console ibrida Nintendo e, inoltre, potremmo aspettarci non poco successo se l’opera della Young Horses arrivasse anche sul servizio Microsoft Xbox Game Pass. Attualmente però, vi ricordiamo che è disponibile su PC (tramite Epic Games), PlayStation 5 e PlayStation 4.

Se sei in cerca di un’avventura, Bugsnax è il gioco che fa per te! Parti per Snaktooth Island, la casa delle famose creaturine per metà insetti e per metà… snack: i Bugsnax! Hai accettato l’invito dell’intrepida esploratrice Elizabert Megafig ma ora lei è scomparsa, l’accampamento è stato messo a soqquadro e i suoi compagni si sono sparpagliati per tutta l’isola, soli e… affamati!

Tocca a te risolvere i misteri di Snaktooth Island: cosa è successo a Lizbert? Cosa sono i Bugsnax, e da dove vengono? Ma soprattutto, perché sono COSÌ BUONI?

– Scopri, caccia e cattura i 100 Bugsnax, ognuno diverso e unico, sfruttando un vero e proprio arsenale di esche e strani congegni!

– Il tuo scopo è rintracciare e riunire gli abitanti di Snaxburg e per farlo dovrai esplorare i diversi biomi di cui è composta Snaktooth Island.

– Segui tutte le piste e scopri la verità sulla banda di malfattori di Lizbert e sui misteri di Snaktooth Island.

– Dai da mangiare i Bugsnax ai tuoi nuovi amici per personalizzarli come più ti piace.