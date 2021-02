Halo: nuovo progetto sulla serie in arrivo?

Tutti sappiamo che Halo Infinite sarà la prossima entry dell’esclusiva Microsoft, il quale sembrerebbe previsto per la stagione autunnale di quest’anno. Non c’è alcun dubbio che moltissimi fan non aspettino altro che mettere le mani sul nuovo, canonico capitolo ma, stando ad alcune posizioni aperte, potrebbe non rivelarsi una sorpresa un possibile prossimo titolo oltre Infinite.

Su Microsoft Careers, sezione dedicata interamente alle candidature in varie posizioni professionali all’interno del colosso di Redmond, è possibile dare un’occhiata ad una posizione in particolare all’interno di 343 Industries, che potete trovare qui, su quello che, esplicitamente, è dichiarato essere un “nuovo progetto dell’universo di Halo”. Ovviamente, al momento non vi è alcun dettaglio a riguardo.

Tenete ben a mente, comunque, che la celebre saga di Halo non è affatto nuova a spinoff di vario genere risulta quindi complicato provare ad indovinare cosa possa trattare (e che tipo di prodotto, soprattutto) il suddetto progetto. Avete letto rigurardo i nuovi dettagli sulla The Master Chief Collection?