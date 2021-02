Terraria: non arriverà su Stadia per problemi con Google

Andrew Spinks, co-creatore di Terraria, ha annunciato oggi che cancellerà il port del gioco su Stadia, dopo che il suo account Google è stato bloccato per tre settimane.

La notizia arriva tramite un Tweet dello stesso Spinks, che lamentava la mancanza di spiegazioni da parte di Google sul motivo per cui il suo account fosse stato disabilitato, e più in generale per una mancanza del servizio clienti.

Secondo Spinks, ha perso “l’accesso a migliaia di dollari di app, un nuovo videogioco, il suo canale YouTube e un account Gmail che aveva da 15 anni”.

@Google my account has now been disabled for over 3 weeks. I still have no idea why, and after using every resource I have to get this resolved you have done nothing but given me the runaround.

— Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021