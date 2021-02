Final Fantasy XIV: il Producer vorrebbe aggiornare il motore grafico

Nei mesi a venire, l’enorme player base di Final Fantasy XIV avrà tanto da aspettare. Difatti, Square Enix ha annunciato solo pochi giorni fa la nuova espansione Endwalker, la quale arriverà questo autunno. Inoltre, il titolo MMORPG riceverà la propria versione PlayStation 5 nello stesso periodo, con una beta ad aprile.

Sebbene l’opera darà ancor più soddisfazioni in ambito tecnico su PS5, i giocatori farebbero bene a non aspettarsi chissà quale grande impatto, visto che la produzione utilizza comunque un motore grafico non al passo coi tempi della next-gen. La domanda allora è: succederà mai?

Il Producer, Naoko Yoshida, ha affermato che se c’è una cosa che vorrebbe assolutamente fare per questo “capitolo” è, a tutti gli effetti, dare il vero e proprio “salto generazionale” ma, vista la grande mole di assets che il titolo contiene, l’idea è stata per il momento accantonata.

Attualmente, Yoshida fa sapere di starsi concentrando sul gameplay e sulla storia di Endwalker, la quale andrà a concludere l’arco narrativo principale di Final Fantasy XIV, che ricordiamo essere disponibile su PlayStation 4 e PC.