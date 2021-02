Raya e l’ultimo drago: online lo spot del SuperBowl

La Walt Disney Pictures ha puntato al SuperBowl per presentare delle nuove immagini esclusive del suo nuovo film d’animazione, Raya e l’ultimo drago, in arrivo questo marzo. Come è stato per Mulan lo scorso anno – o anche Soul questo dicembre -, Raya e l’ultimo drago debutterà in contemporanea nelle sale cinematografiche, ove sarà possibile, e sulla piattaforma digitale Disney+.

Al contrario, però, di Soul, la politica che la Casa di Topolino adotterà per il nuovo film d’animazione sarà quello provato da Mulan: sarà disponibile sulla piattaforma digitale soltanto con un Accesso Vip, ovvero con un sovrapprezzo di 21,99 euro, che ne permetterà una sorta di ‘noleggio esclusivo’. L’uscita è prevista per il prossimo 5 marzo mentre, per tutti coloro che non saranno disposti a pagare di più, la Disney ha già assicurato che il titolo sarà disponibile gratuitamente su Disney+ a partire dal 4 giugno.

Il nuovo film animato della Disney ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra. Diretto da Don Hall e da Carlos López Estrada, Raya e l’ultimo drago vedrà come doppiatrici originali Kelly Marie Tran e Awkwafina mentre nella versione italiana saranno inclusi Luisa Ranieri, Paolo Calabresi, Vittoria Schisano e Jun Ichikawa.