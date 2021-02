Kraven: Keanu Reeves in lizza per la parte del villain della Marvel

Il personaggio di Kraven il Cacciatore potrebbe trovare, prestissimo, un volto. O, almeno, è quello che ci indica il nuovo rumor lanciato dallo spesso affidabilissimo The Illuminerdi: l’attore Keanu Reeves è attualmente in lizza per interpretare il villain nato sulle pagine dei fumetti della Marvel in un film stand-alone realizzato, però, dalla sola Sony Pictures.

Già nella giornata di ieri si erano susseguite delle voci di corridoio a riguardo che indicavano la possibile presenza di Reeves nel cast, ma ora The Illuminerdi sembra non avere dubbi: la Sony ha formalmente offerto la parte di Kraven alla star della saga John Wick. Non è la prima volta che il nome dell’attore viene affiancato ad un personaggio della Marvel: più recentemente era stato rumoreggiato come potenziale interprete di Moon Knight nel serial sviluppato dai Marvel Studios, ruolo poi andato ad Oscar Isaac. Al momento non sappiamo se questa offerta si tramuterà in una conferma né sappiamo se Reeves accetterà o meno la parte.

Kraven è un film descritto come un mix tra Man on Fire e Logan – The Wolverine incentrato sul villain di Spider-Man, uno dei più amati dai fan. Non è ancora chiaro quale sia la trama che verrà adattata né se l’arrampicamuri verrà coinvolto nel progetto, ma molti appassionati vorrebbero vedere adattato su grande schermo la famosa saga a fumetti L’ultima caccia di Kraven.

Il film non sarà parte, naturalmente, del Marvel Cinematic Universe non essendo prodotto dai Marvel Studios e sarà, invece, integrato nell’Universo dei personaggi Marvel della Sony che, per ora, include Venom (il suo sequel è ancora previsto per questo giugno) e Morbius, posticipato al 2022. La Sony ha spesso affermato che questi film, sebbene non siano collegati direttamente al Marvel Cinematic Universe, saranno comunque legati – in qualche modo – ad essi, come una sorta di ‘estensione’, con la possibilità di coinvolgere in questi progetti Tom Holland interpretare Spider-Man.

Non c’è ancora una data di uscita per la pellicola stand-alone di Kraven ma tenteremo di aggiornarvi non appena saranno resi noti.