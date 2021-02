Dungeons and Dragons: due nuovi ingressi nel cast del film live-action

Dungeons and Dragons è, senza ombra di dubbio, uno dei giochi di ruolo fantasy più popolari di tutti i tempi, in grado di generare una fortuna e appassionare generazioni sempre più variegate di giocatori. Ed anche Hollywood non è mai rimasta indifferente a tale successo, tanto da citare il gioco in numerose serie tv o film.

Ma un adattamento vero e proprio? Ci avevano già pensato nel 2000 con una pellicola dallo stesso titolo firmato da Courtney Solomon che si rivelò un grosso insuccesso di pubblico e critica, nonché un grande fallimento al botteghino. Ma una seconda possibilità non si nega a nessuno (tecnicamente una quarta visto che quel film del 2000, sebbene fu un insuccesso, generò due sequel direct-to-video) ed ecco arrivare un nuovo adattamento live-action di Dungeons and Dragons.

Il nuovo adattamento sarà firmato dal duo Jonathan Goldstein – John Francis Daley, di cui hanno curato anche la sceneggiatura, e vedrà Chris Pine come protagonista. Ma non sarà solo: il The Hollywood Reporter svela oggi ben due nuovi ingressi nel cast della pellicola. Come svelato dal sito, Michelle Rodriguez e Justice Smith sono saliti a bordo del progetto. La Rodriguez è nota al grande pubblico per aver partecipato alla fortunatissima saga Fast & Furious, oltre che ad alcuni film di Resident Evil e Avatar, mentre Smith si è fatto notare nel film dedicato a Detective Pikachu.

Al momento non è ancora chiara la trama dell’adattamento live-action né quanto prenderà spunto dal gioco di ruolo. La pellicola sarà distribuita sul grande schermo dal 27 maggio 2022.