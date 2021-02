Zack Snyder’s Justice League: nuove clip dal film

Di Justice League se ne è parlato tantissimo in questi anni. Quello che doveva diventare il film di punta della DC Comics, così come il primo The Avengers lo era stato per i Marvel Studios, si è rivelato un discreto successo al box-office ma che non ha accontentato né il pubblico generalista né tantomeno i fan di lunga data di Batman & Co.. Questo anche per via di problemi dietro le quinte che hanno visto Zack Snyder, colui che aveva già diretto L’Uomo D’Acciaio e Batman v Superman, abbandonare la regia per problem familiari e subentrare in corsa Joss Whedon, proprio colui che per la Marvel aveva portato al successo i Vendicatori.

Peccato che Whedon non riuscì a ripetere il miracolo fatto con i Vendicatori e la sua versione di Justice League non incontrò i favori di nessuno. A questo aggiungiamoci anche le pesanti accuse che gli sono state rivolte da alcuni membri del cast, che hanno portato i fan della DC a chiedere a gran voce il rilascio di una director’s cut firmata da Snyder. Quello che è venuto a galla, soprattutto negli ultimi tempi, è che la Warner Bros., non proprio felice del risultato dei precedenti lavori di Snyder, ha usato la “tragedia familiare” che lo ha colpito per allontanarlo dal progetto e farlo riscrivere, rigirare e rimontare in corsa – e senza successo – dal regista di The Avengers.

Dopo un grande tam tam sul web, HBO Max – nuova piattaforma digitale della WarnerMedia – ha deciso di dare il via libera alla produzione della Zack Snyder’s Justice League, portando il filmaker a completare la sua visione originale del film della durata di ben quattro ore e girare anche qualche sequenza in più (tra cui una con protagonista il Joker di Jared Leto) da includere. In attesa della sua uscita prevista per questo marzo, Zack Snyder ha pubblicato un nuovo sneak peek – che vi alleghiamo qui sotto – del nuovo full trailer in arrivo il 14 febbraio.

Qui sotto vi mostriamo anche una clip con protagonista Superman, ora diffusa in HD, ed una nuova immagine promozionale di Darkeid dallo shop ufficiale della DC Comics.