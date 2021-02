Borderlands: Jamie Lee Curtis in trattative

Dopo il successo di Knives Out – Cena con delitto, Jamie Lee Curtis potrebbe aver trovato un nuovo potenziale franchise a cui prendere parte. Come conferma il popolare sito Collider, l’attrice è attualmente in trattative per entrare a far parte del cast dell’adattamento cinematografico live-action di Borderlands.

Borderlands è, come abbiamo già detto, l’adattamento cinematografico della ben nota saga di videogames dallo stesso titolo. L’attrice è in trattative per interpretare la Dr. Patricia Tannis, un personaggio non giocabile ma importante in tutti e tre gli episodi della saga videoludica. Come svelato in precedenza sarà Cate Blanchett ad interpretare la protagonista, Lilith, mentre Kevin Hart sarà il soldato Roland.

Borderlands sarà diretto da Eli Roth mentre la sceneggiatura è stata afidata a Craig Mazin (Chernobyl). La produzione è stata affidata ad Avi Arad e ad Ari Arad, mentre la distribuzione in USA è stata data in mano alla Lionsgate. Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford sarà produttore esecutivo del film insieme a Strauss Zelnick di Take-Two Interactive. Il videogame ha venduto più di 66 milioni di copie sin dal suo lancio nel 2009.

Jamie Lee Curtis ha un altro franchise tra le mani: ad ottobre uscirà Halloween Kills, sequel del celebre Halloween uscito nel 2018, che si concluderà poi con Halloween Ends.