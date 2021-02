Senua’s Saga Hellblade II: pazzesca nuova immagine del gioco!

Tra i giochi più attesi del prossimo futuro c’è sicuramente Senua’s Saga Hellblade II, il secondo capitolo della serie action targata Ninja Theory che è stato annunciato ai The Game Awards del 2019 e di cui, a poco meno di due anni di distanza, non sappiamo quasi nulla.

Seguito di Hellblade Senua’s Sacrifice, Hellblade II arriverà in esclusiva per PC e Xbox Series X e S, ma questo, finora, è praticamente tutto ciò che sappiamo. Oltre tre anni dopo l’uscita del primo capitolo, ancora non si sa nulla riguardo una possibile data d’uscita del sequel, e i fan speravano che questo 2021 avrebbe portato loro buone notizie da parte di Ninja Theory.

Fortunatamente queste speranze non sono state disattese. La casa di sviluppo inglese infatti, ha scelto di rilasciare proprio oggi, su Twitter, una sensazionale immagine tratta da gioco (potete vederla in calce all’articolo), spiegando che si tratta di un esperimento sull’illuminazione del gioco. Una didascalia che non spiega appieno che cosa sia quell’immagine, se uno screenshot catturato in-game o (ben più probabile) il frame di una delle scene cinematografiche contenute nel titolo.

D’altra parte potrebbe soltanto trattarsi di un tentativo “pubblicitario” di Ninja Theory di mostrare quanto avanzata possa essere la grafica della sua nuova fatica. Sta di fatto che la resa sembra davvero impressionante. Anche se già il trailer di presentazione del gioco prometteva una grafica pazzesca, molti tendono a rimanere scettici sulla veridicità di certe presentazioni.

Quale che sia la verità, sembra che Ninja Theory sia pronta a sorprenderci di nuovo con il suo Senua’s Saga Hellblade II e con le avventure della nostra eroina, Senua, ambientate in una selvaggia Islanda.