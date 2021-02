WandaVision: Jac Schaeffer sul personaggio a sorpresa

WandaVision, la serie che ha dato il via ufficialmente alla Fase Quattro del Marvel CInematic Universe, è partita già da un mese e siamo già arrivati al quinto episodio. Ed ora la sceneggiatrice Jac Schaeffer, proprio in un’intervista esclusiva con la Marvel, ha voluto parlare dell’apparizione-a-sorpresa della quinta puntata del serial televisivo dei Marvel Studios.

Ovviamente vi consigliamo di non proseguire con la letture qualora non abbiate ancora visto l’episodio in questione, in quanto contiene degli spoiler.

La sceneggiatrice ha parlato dell’apparizione di Evan Peters che interpreta una “nuova versione” di Pietro Maximoff all’interno di WandaVision. Come ben saprete, il Pietro del Marvel Cinematic Universe è stato interpretato da Aaron Taylor-Johnson che, però, è stato ucciso proprio durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron; Peters, invece, ha interpretato lo stesso personaggio però nella saga degli X-Men della Twentieth Century Fox pre-acquisizione della Disney che, ovviamente, è completamente slegata dal franchise dei Marvel Studios.

Nonostante non sia voluta scendere troppo in dettagli che, con molta probabilità verranno svelati nel corso dei prossimi episodi, Jac Schaeffer ha parlato dell’idea di introdurre Evan Peters nei panni di Quicksilver nella serie tv: “adoravamo l’idea di riaverlo. Ma ci siamo chiesti ‘come possiamo far sì che tutto questo abbia una logica? Come possiamo giustificarlo?’. Perché possiamo ideare tantissime cose ma dobbiamo renderlo organico alla storia. Abbiamo pensato, però, che fosse veramente interessante poter introdurre Evan Peters nel Marvel Cinematic Universe. Abbiamo tentato a lungo per farlo accadere, ma non sapevamo se sarebbe diventato mai realtà. E’ stato complicato. Evan era sempre pronto a tornare – ma sempre, sempre, sempre… è un fan dei fumetti, è un fan della Marvel. Tutti erano eccitati da quest’idea. Solo Kevin Feige voleva che ci assicurassimo che ci fosse una ragione credibile per tutto questo, che avesse senso. E spero che è quel che abbiamo fatto”.

Ora non resta che aspettare di scoprire come abbiano reso credibile la sua apparizione all’interno del vasto Marvel Cinematic Universe!