Forza Horizon 4 in arrivo su Steam il 9 marzo

Sono passati più di due anni dall’uscita di Forza Horizon 4, il videogioco open world di simulazione automobilistica sviluppato da Playground Games, in collaborazione con Turn 10 Studios, che ha fornito il motore grafico ForzaTech e pubblicato da Microsoft in esclusiva per PC e Xbox One. Ora finalmente il titolo arriverà anche su Steam, e sarà il primo dell’intera serie Forza a farlo.

Forza Horizon 4 approderà sulla nota piattaforma il prossimo 9 marzo, raggiungendo dunque una community di giocatori che non è mai stata tanto numerosa e che si andrà ad aggiungere ai 12 milioni che già giocano il titolo. Dopo essere uscito soltanto su Microsoft Store e per Xbox One (con un miglioramento per Xbox Series X e S che è arrivato a novembre 2020), la serie di Froza arriverà dunque su Steam con uno dei suoi capitoli più riusciti.

Infatti il titolo vi permetterà di esplorare liberamente le strade della Gran Bretagna, ricreate con una straordinaria dovizia di particolari, il tutto potendo fare affidamento su un parco auto praticamente sconfinato, che conta addirittura 450 veicoli. Un’esperienza di guida mastodontica, vincitrice anche del premio come miglior titolo sportivo o racing ai The Game Awards 2018.

Insomma siete pronti a tornare alla guida dei bolidi di Forza Horizon 4 anche grazie a Steam? Manca soltanto un mese ormai!