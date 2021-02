My Hero Academia: un carismatico villain è tornato!

Man mano che passano i giorni in questo 2021, si avvicina sempre di più per gli appassionati di anime una data cruciale, quella del 27 marzo. Proprio quel giorno farà il suo esordio infatti la quinta stagione di My Hero Academia, l’adattamento animato del manga di Kohei Horikoshi. Nel frattempo però la versione cartacea procede di gran carriera verso un futuro che non è mai apparso così cupo. Attenzione, l’articolo, da questo punto in avanti, contiene spoiler!

Dopo la fine dell’arco narrativo della guerra tra l’Unione dei Villain e gli eroi infatti, il fronte dei nostri protagonisti si trova in grande difficoltà. Le perdite subite sono state enormi, e anche alcuni pro-heroes hanno perso la vita. Bakugo si è appena rialzato e Izuku non accenna a svegliarsi dal coma. Ma soprattutto sono state le rivelazioni dei villain, come quella di Dabi a minare il sistema della società degli eroi fin dalle sue basi.

Subito dopo la fine della guerra però Shigaraki ha immediatamente fatto un’altra mossa, senza dare il minimo respiro agli eroi. Il grande rivale di Midoriya si è recato al Tartaros, la prigione in cui erano rinchiusi tutti i supercriminali catturati dagli eroi nel corso degli anni, facendoli evadere e spaccando praticamente a metà l’intera prigione. Il tutto per liberare il suo padrone, All For One.

Dopo aver visto alcuni dei più pericolosi e inquietanti dei villain di My Hero Academia, come Muscular e Moonfish, liberati dalla prigione, i fan si chiedevano cos’altro ancora potesse andare storto per gli eroi. E il recente capitolo 300 del manga ha svelato anche questo. Perché un altro villain è riuscito a sfuggire al Tartaros, e si tratta di Stain lo Stermina Eroi.

Grazie al suo idealismo e al suo forte carisma Stain è stato sicuramente uno dei villain finora più apprezzati nell’intera saga di My Hero Academia, ed è innegabile che il suo nome abbia avuto un impatto fondamentale nelle vicende della serie. Proprio per seguire i suoi ideali infatti personaggi come Spinner o Toga si sono uniti a Shigaraki.

Nel capitolo 300 Stain ci viene mostrato così come lo ricordavamo, risoluto e infaticabile, pronto addirittura ad attraversare il notevole braccio di mare che divide il Tartaros dalla terraferma a nuoto. Un’impresa degna di un villain come lui. Quale sarà il ruolo dello Stermina Eroi nella nuova saga che sta per cominciare? Troverà redenzione o sarà l’ennesima spina nel fianco per i pro-heroes? A giudicare dalla sua espressione momenti difficili aspettano Deku e i ragazzi della 1-A del liceo Yuei. Non ci resta che aspettare e vedere cosa avrà Horikoshi in serbo per noi.