Ant-Man and the Wasp 3, parla Kathryn Newton

Ant-Man and the Wasp sarà il terzo capitolo della saga dei Marvel Studios dedicato al singolare personaggio dei fumetti della Casa delle Idee; vedrà di nuovo Peyton Reed alla regia e si titolerà ufficialmente Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ma ci sarà anche una novità nel cast, un vero e proprio recasting di un personaggio già apparso nei precedenti episodi.

Stiamo parlando dell’attrice Kathryn Newton che interpreterà il personaggio di Cassie Lang che aveva il volto della giovanissima Abby Ryder Fortson. Ma recasting, perché? Perché in Avengers: Endgame una Cassie Lang ‘teenager’ aveva il volto dell’attrice Emma Fuhrmann ma che, a sorpresa, non tornerà nel terzo episodio stand-alone dedicato al personaggio dei fumetti della Marvel. Nessun preciso motivo dietro questa decisione da parte dei Marvel Studios, soltanto un po’ di ‘amaro in bocca’ da parte della Fuhrmann.

E Kathryn Newton? In una nuova intervista con Entertainment Tonight, ha commentato il suo ingresso nel terzo film della saga: “sono eccitata di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ho sempre voluto far parte di un film della Marvel perché sono una loro grossa fan. Per me è un sogno che si realizza, e farò del mio meglio per essere la miglior supereroina di tutti i tempi”. L’attrice ha aggiunto che non può, naturalmente, divulgare delle informazioni sulla pellicola.

Diretto da Reed, il terzo film vedrà di nuovo come protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lilly, insieme a Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer. Tra le new entry anche l’attore Jonathan Majors annunciato come il villain Kang il Conquistatore. I Marvel Studios non hanno ancora diffuso la data di uscita ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ma sembra sia rumoreggiata per la fine del 2022.