Fast and Loose: Will Smith protagonista del nuovo film

Will Smith ha trovato un nuovo film da protagonista: l’action Fast and Loose. Lo ha svelato in esclusiva Collider: l’attore che abbiamo visto in Aladdin della Disney sarà protagonista della pellicola diretta da David Leitch.

David Leitch non è nuovo al genere action, naturalmente, avendo diretto pellicole come Atomica Bionda e Fast & Furious Presenta: Hobbs and Shaw. La pellicola in questione, che la STXfilms aveva annunciato nell’aprile del 2020 all’epoca solo con Leitch coinvolto come produttore, sarà incentrata su Will Smith il quale, dopo essere stato attaccato e lasciato per morto, si sveglierà a Tijuana senza memoria ma scoprirà che vive due vite totalmente differenti l’una dall’altra: una come un agente della CIA, una come un ricco boss del crimine. Il nostro non sa quale stile di vita rappresenti maggiormente la sua vera identità, e non sa quale delle due voglia effettivamente vivere.

Scritto da Jon e Erich Hoeber, Fast and Loose non ha ancora una data di uscita. Il prossimo film del regista di Deadpool 2 sarà Bullet Train, mentre come produttore ha sviluppato il film Kate e il prossimo Nobody. Smith, visto recentemente in Gemini Man e nel più grande successo del 2020, Bad Boys for Life, ha partecipato al nuovo biopic King Richard, annunciato per questo novembre in contemporanea nei cinema e sulla piattaforma digitale HBO Max.