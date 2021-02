WandaVision: Schaeffer su una decisione importante

WandaVision, primo progetto della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ha fatto il suo debutto ad inizio gennaio ma sta ancora facendo parlare di sé per le grosse sorprese e le idee che la sceneggiatrice Jac Schaeffer hanno avuto per questo serial dedicato ai personaggi di Scarlet Witch e di Visione.

Questa volta, però, ci dedichiamo ad alcune dichiarazioni circa un avvenimento avvenuto nel quarto episodio della serie tv e, sebbene siano passate due settimane dal suo debutto, consigliamo di proseguire la lettura solo se l’avete vista, per non incappare in grossi spoiler.

Nel quarto episodio, il personaggio di Monica Rambeau – interpretato da Teyonah Parris – fa una scoperta dolorosa: nel periodo in cui era stata ‘polverizzata’ dallo schiocco di Thanos, sua madre Maria è morta di cancro. Una scelta che ha spiazzato i fan della Casa delle Idee e che ora, in una nuova intervista con Entertainment Tonight, Jac Schaeffer ha affrontato la questione senza troppi giri di parole.

“E’ stata una grossa decisione” ha spiegato la sceneggiatrice dietro WandaVision “abbiamo avuto tante conversazioni a riguardo, e Maria Rambeau come l’attrice Lashana Lynch, sono così importanti per Captain Marvel. Maria è un personaggio incredibile. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Ma pensiamo che abbia funzionato molto bene per il personaggio di Monica, per quello che avrebbe significato per lei, e adoravamo l’idea che Maria avesse fondato lo S.W.O.R.D. dal principio”.

Ricordiamo che Maria Rambeau è stata co-protagonista del primo film dedicato a Captain Marvel, per l’appunto, interpretata da Lashana Lynch; in quel film il personaggio di Monica era interpretato dalla giovanissima Akira Akbar. Monica, sempre con il volto della Parris, sarà co-protagonista di Captain Marvel 2, in cui parteciperà anche la giovane Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan alias Miss Marvel.