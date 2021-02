CD Projekt RED: dati privati rubati in un attacco hacker

Sulla pagina Facebook della società di sviluppo polacca, è apparso un messaggio dove viene spiegato come nella giornata di ieri, l’azienda sia stata bersagliata da un attacco hacker che ha compromesso il sistema informatico interno di CD Projekt RED.

Nel messaggio, CD Projekt RED afferma che l’hacker non ancora identificato, è riuscito ad accedere alla rete interna e ha scaricato e criptato dati importanti riguardanti i codici sorgenti dai server di Cyberpunk 2077, Witcher, Gwent il trading card di Witcher e The Witcher 3 Wild Hunt. L’autore si è introdotto anche nei server dell’azienda, scaricando dati relativi ad account amministrativi, riguardanti documenti legali e sulle relazioni degli investitori.

L’azienda ha iniziato a investigare sull’incidente, ma conferma con sicurezza che nell’attacco non sono stati sottratti dati personali riguardanti i giocatori. Nel messaggio, CD Projekt RED afferma che sono in corso i negoziati con l’hacker affinché i dati rubati non finiscano in mano ai leaker, facendo ricorso alle autorità competenti, incluse le forze dell’ordine e il Presidente dell’Ufficio della Protezione per i Dati Personali, competente nell’IT forensic e che coopererà per investigare sull’incidente. Di seguito riportiamo il messaggio scritto dall’hacker: