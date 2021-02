Quale squadra vincerà l’Europa League quest’anno?

Mentre gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono tutti orientati e puntati sugli ottavi di finale di Champions League, per la stagione 2020-2021, per quanto riguarda l’Europa League ci sono gare da tenere in considerazione per gli impegni relativi ai sedicesimi di finale. Qui ritroviamo infatti le squadre italiane che dovranno onorare questa complicata competizione, dato che le gare si svolgono sempre di giovedì, con recupero piuttosto difficile per i molti impegni in campionato che vedono coinvolte Roma, Napoli e Milan.

Le protagoniste di questa edizione di EL 2020-2021

Tra le squadre più quotate per la vittoria di questa edizione troviamo le seguenti formazioni: il Tottenham e il Manchester United, per quanto riguarda la Premier inglese, dove sono presenti anche l’Arsenal, una squadra abituata ormai al torneo, così come il Leicester. C’è poi una buona selezione del miglior calcio europeo di secondo profilo, dove spiccano sicuramente formazioni come lo Shakhtar Donetsk, che ormai disputa regolarmente la fase a gironi di Champions League. Tra le altre troviamo anche le formazioni olandesi dell’Ajax e del PSV, mentre proprio come il Milan, primatista per la classifica attuale di serie A, anche il Lille sta figurando molto bene per quanto concerne la Ligue 1. Di profilo più basso forse la selezione di squadre provenienti dalla Liga spagnola, dove ritroviamo la Real Sociedad, che aveva già dato filo da torcere al Napoli di Gattuso, durante la fase a gironi, così come il Villareal, mentre la sfida tra lo Young Boys e il Bayern Leverkusen ha un sapore quasi da Champions League. Discorso intrigante per quanto riguarda lo scenario che vede protagonista le scommesse calcio oggi in termini di quote, statistiche e pronostici per la fase finale di Europa League.

Le italiane protagoniste in EL

Per quanto riguarda le italiane, il Milan dovrà affrontare la Stella Rossa, la Roma dovrà vedersela contro il Braga, mentre il Napoli trova ancora una volta una formazione spagnola, come già avvenuto lo scorso anno per gli ottavi di Champions League e nella fase a gironi, proprio con la Real Sociedad. Stavolta tocca invece al Granada, squadra che forse non ha lo status e il blasone internazionale del Napoli degli ultimi tempi, ma che gioca comunque un buon calcio propositivo. Il Napoli di Gattuso ultimamente è la squadra meno in salute tra quelle che dovranno giocarsi il turno delle competizioni europee, ma ciononostante, le possibilità di accedere agli ottavi di finale sono piuttosto alte, per il momento. Lo stesso può dirsi per la Roma di Fonseca, la cui idea di calcio trova in Europa League la giusta platea, visto che si tratta di un modo di intendere il calcio piuttosto propositivo e offensivo. Sulla carta anche il Milan di Stefano Pioli ha buone possibilità di accedere agli ottavi di finale. Le intenzioni sono quelle di ripetere la stagione che lo scorso anno ha visto l’Inter di Conte e Lukaku protagonista in Europa League, per una coppa che manca ormai da tempo nelle bacheche di un club italiano. Staremo a vedere se questo sarà davvero l’anno di una conferma e di una definitiva consacrazione pe il nostro calcio, visto anche che la Juventus in Champions League, figura ancora una volta tra le squadre più quotate per accedere alla finale e per vincere il torneo.