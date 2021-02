Electronic Arts si muove verso il mobile: l’azienda acquisisce Glu Mobile

Electronic Arts compie un grande passo nel mondo dei dispositivi mobili con l’acquisizione di Kim Kardashian: lo sviluppatore di Hollywood Glu. L’azienda sta facendo un grande passo nel mondo dei giochi per dispositivi mobili con l’acquisizione di Glu Mobile, uno sviluppatore noto per il suo lavoro su titoli incentrati sulle celebrità, basato su star come Katy Perry e Kim Kardashian. Il suo portfolio include anche titoli famosi come Design Home, Covet Fashion e MLB Tap Sports Baseball.

Electronic Arts afferma che una volta concluso l’accordo, avrà acquisito Glu per 2,1 miliardi di dollari di valore aziendale:

Stiamo raddoppiando il nostro business su mobile. Questo mercato continua a crescere come la più grande piattaforma di gioco al mondo e, con l’aggiunta dei giochi e dei talenti di Glu, stiamo raddoppiando le dimensioni del nostro business mobile”, ha dichiarato in un comunicato il CEO di EA Andrew Wilson.



La compagnia afferma di avere attualmente un pubblico mobile di oltre 100 milioni di giocatori attivi mensilmente. La mossa è analoga all’acquisizione da parte di Activision Blizzard del produttore di Candy Crush King nel 2015, che rappresenta un modo costoso per entrare nel redditizio spazio mobile. Durante la sua recente dichiarazione sugli utili del quarto trimestre, Activision ha affermato che King ha raccolto $ 577 milioni di entrate nette, non lontano dai $ 579 milioni di Blizzard. King sta ora sfruttando i franchise esistenti di Activision con l’imminente rilascio di Crash Bandicoot On the Run. Non si sa a quali nuovi progetti Glu potrebbe lavorare sotto l’egida di EA, anche se l’editore ha affermato che l’esperienza di Glu con i giochi casual unita alla “PI leader del settore nello sport e oltre” di EA sono una delle ragioni principali dell’acquisizione.