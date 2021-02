Vendite digitali: aumento progressivo dei videogiochi in Europa nel 2020

Sembra che il videogioco stia diventando ancora più grande in Europa, dove le vendite digitali hanno registrato un picco nel 2020. Una recente analisi dei dati digitali GSD rileva che le vendite digitali sono aumentate notevolmente rispetto al 2019. Negli ultimi decenni, la Game Industry è cresciuta fino a includere comunità a livello globale. Durante lo scorso anno, gran parte del mondo è rimasta chiusa in casa per evitare l’attuale pandemia. Sebbene questo sia in parte un fattore, i dati digitali GSD offrono uno sguardo completo all’afflusso di vendite digitali dell’industria dei videogiochi.

L’analisi tiene traccia delle vendite fisiche e digitali della maggior parte dei principali editori di giochi odierni. Questa volta l’attenzione si concentra sui giochi più venduti nei mercati europei, che includono Benelux, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Penisola iberica, Paesi nordici e Polonia. Dei 123,7 milioni di giochi venduti, 58,7 milioni di questi sono specificamente digitali. Quando si osservano queste vendite del 2020, questo aumento rappresenta un aumento del 47% rispetto al 2019. Quando si riduce il campione di analisi per includere solo editori monitorati, i dati mostrano che il 59% dei giochi è stato scaricato. Questa è una netta differenza rispetto al 2019, dove meno del 48% delle vendite era digitale.

FIFA 21 non solo domina nel Regno Unito, ma conquista anche la corona per il gioco più venduto in tutta Europa. La famosa serie di calcio ha un forte vantaggio sul secondo posto, che è Grand Theft Auto 5. Nonostante sia stata lanciata nel 2013, la retrocompatibilità per la famosa serie di Rockstar Games porta ancora nuovi giocatori su tutta la linea. Al terzo posto abbiamo Animal Crossing: New Horizons, un life simulator che è uscito proprio durante il periodo della Pandemia. Inoltre, PlayStation 4 è la più grande piattaforma per quanto riguarda i download, con un 52%, mentre il PC segue con un 27%.

L’analisi dei dati digitali GSD ha alcuni qualificatori che dovrebbero essere presi in considerazione. Ad esempio, Nintendo, Bethesda e CD Projekt Red non condividono i numeri di download digitale con GSD, quindi non sono inclusi. Inoltre ci sono paesi che non contano le vendite digitali e fisiche, quindi anche quelli non fanno parte dello studio. In ogni caso, queste vendite elevate sono un buon segno per la Game Industry e si spera che porteranno ad esperienze innovative in futuro.