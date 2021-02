Warhammer 40.000 Battlesector è ufficiale: ecco l’annuncio e mese d’uscita

Per coloro che non lo sapessero, la Devastazione di Baal è stato l’attacco al pianeta natale del Capitolo degli Angeli Sanguinari degli Space Marine da parte della più grande concentrazione della Flotta dell’Alveare Tiranide Leviathan mai incontrata dall’umanità.

Battlesector includerà una campagna singleplayer composta da 20 missioni che descrivono in dettaglio le azioni dei Blood Angels (tecnicamente l’ottava compagnia dei nuovi Primaris Space Marines, portata a Ball Secundus dalla Crociata Indomitus di Roboute Guilliman: puoi leggere tutto su questo qui e ancora, allacciati perché è oscuro su vasta scala) mentre combattono i Tiranidi della Flotta dell’Alveare Leviathan. Macellare il nemico è ovviamente un obiettivo centrale, ma avrai anche l’opportunità di guadagnare ricompense e risorse bonus sul campo di battaglia assumendo altri obiettivi come l’attivazione dei relè di comunicazione, la protezione delle unità amiche e la raccolta di oggetti sacri. Le unità sotto il tuo comando avranno abilità speciali, accesso a più equipaggiamenti e statistiche dettagliate che conferiranno punti di forza e di debolezza specifici in battaglia, e passeranno da una missione all’altra, se sopravvivono, consentendo loro di essere aggiornati con nuovi equipaggiamenti e abilità. Insieme alla campagna, Battlesector supporterà anche missioni schermaglia e multiplayer live, asincrono e hot-seat che consentirà ai giocatori di prendere il controllo delle forze Tiranidi, che hanno un ampio elenco di tipi di unità e abilità speciali proprie.

Il trailer di annuncio incorporato sopra non dice nulla su come verrà effettivamente riprodotto il gioco, ma l’editore Slitherine mostrerà più Warhammer 40.000: Battlesector durante un live streaming che si svolgerà più tardi oggi, 9 febbraio, su Twitch alle 18:00 italiane. Abbiamo anche una manciata di schermate che puoi controllare di seguito.