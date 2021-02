Flash sta arrivando su Fortnite, ecco come ottenere la skin

Il pilastro DC di Flash sta arrivando su Fortnite, secondo diversi dataminer che hanno recentemente portato alla luce tali informazioni. Una fantastica sorpresa per arricchire di skin dedicate ai supereroi nel battle royale targato Epic Games. Qui riportata un’immagine della skin, per gentile concessione di HYPEX.

Come ottenere la skin Flash Fortnite Sorpresa? Epic Games organizzerà una breve competizione per i giocatori per guadagnare la skin prima che arrivi effettivamente nel negozio di oggetti, secondo HYPEX.

Opportunamente soprannominato “Flash Cup“, il torneo sarà in formato duetti e inizierà il 10 febbraio. Nelle precedenti competizioni, l’azienda ha dato la skin ai migliori giocatori di ogni regione. Per il Nord America e le regioni europee, possiamo probabilmente aspettarci che almeno i primi 100 giocatori (o più) ricevano la skin come ricompensa. Possiamo presumere che la skin Flash raggiungerà il negozio di articoli di Fortnite circa 5-7 giorni dopo. Sulla base delle skin precedenti, Flash costerà probabilmente da 1.200 V-bucks a 2.000. Si spera che Epic rilasci qualche informazione in più qui nelle prossime 24 ore.