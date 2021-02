Dragon Star Varnir: data di lancio per Switch prevista per primavera in Giappone

Compile Heart lancerà Dragon Star Varnir per Switch tramite il Nintendo eShop questa primavera in Giappone, rivela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. Dragon Star Varnir è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nell’ottobre 2018 in Giappone, seguito da giugno 2019 in occidente. Una versione per PC è stata rilasciata tramite Steam nell’ottobre 2019 in tutto il mondo. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia:

In un mondo in cui le ossa di un’antica bestia torreggiano sulla terra … Il cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è dare la caccia alle streghe, persone viste come esseri maledetti per aver dato alla luce draghi. Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni, due misteriose streghe lo salvano dall’orlo della morte nutrendolo con sangue di drago.

Ottenuto nuove abilità magiche dai loro sforzi, presto scopre che il suo destino si intreccia con le streghe e si unisce a loro con riluttanza per combattere contro un Impero che vuole distruggere la sua specie, spietati cacciatori di draghi e una strega più potente di qualsiasi altra esistente. Riusciranno a combattere tutto questo e salvarsi, oppure i suoi nuovi alleati soccomberanno alla maledizione del drago …?

Caratteristiche principali: