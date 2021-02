Summer Game Fest 2021: cambia il logo dell’evento

Secondo Geoff Keighley, produttore esecutivo e conduttore di The Game Awards, il Summer Game Fest quest’anno durerà meno di un mese. L’anno scorso, Keighley ha presentato il Summer Game Fest, che prevedeva live streaming ospitati da sviluppatori ed editori, da maggio ad agosto 2020 al posto della cancellazione dell’E3 e della Gamescom.

Allo stesso tempo, Keighley ha promosso il terzo Steam Game Festival, che si è svolto dal 16 giugno al 22 giugno 2020, in seguito alla cancellazione della 2020 Game Developers Conference. Più di 900 giochi avevano demo disponibili per i giocatori da provare su Steam. Un evento simile per i giochi Xbox One si è tenuto dal 21 luglio al 27 luglio 2020 nell’ambito del Summer Game Fest.

L’annuncio di Keighley riguardo all’evento di quest’anno è arrivato in risposta alla richiesta di un utente di Twitter. Ha aggiunto che l’obiettivo era renderlo più condensato. La decisione sembra arrivare in mezzo alla difficoltà di pianificare eventi a Los Angeles durante la pandemia COVID-19. Nel frattempo, l’account ufficiale del Summer Game Fest ha rivelato i nuovi colori per il logo e ha twittato Nuovo anno. Nuovi colori. Nel frattempo, l’E3 ha dichiarato che tornerà quest’anno. Secondo quanto riferito, l’evento digitale si svolgerà dal 15 giugno al 17 giugno, con un giorno di anteprima il 14 giugno. In un messaggio allo sviluppatore, gli organizzatori hanno dichiarato: