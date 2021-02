Nasce GLOS: la prima scuola di localizzazione del videogioco in Italia

Molti appassionati di videogiochi mirano a far diventare la propria passione un lavoro, cercando una strada per trasformare il proprio sogno nel cassetto in realtà. Da questa domanda, grazie all’impegno congiunto di FUSP – Fondazione Unicampus San Pellegrino e Fondazione VIGAMUS, è nata GLOS – Game Localization School, la prima scuola di localizzazione del videogioco in Italia.

GLOS ha il compito principale di formare gli studenti in tutti gli ambiti che girano attorno alla localizzazione legata a un videogioco, rivolgendosi a tutti gli appassionati di traduzione, doppiaggio, adattamento e localizzazione. Saranno presenti anche alcune aree incentrate sul marketing e altre inerenti alla traduzione di romanzi e fumetti tratti da alcune opere multimediali interattive.

Per tutti coloro che fossero interessati a scoprire il corso, venerdì 19 marzo (dalle ore 18:00 fino alle 21:00) e sabato 20 marzo (dalle ore 9:30 fino alle 12:30), si terrà un primo webinar tenuto da Francesca Noto, da oltre vent’anni traduttrice in ambito letterario (tra gli autori tradotti, Stuart McBride, Clive Barker, Poppy Z. Brite, Neil Gaiman, James Grady, James Gunn) e videoludico (stampa specializzata e videogiochi), nonché docente di localizzazione e game design.

Per tutte le altre informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di GLOS – Games Localization School.