Black Myth Wukong: nuovo trailer per festeggiare il nuovo anno Cinese

Nel corso delle recenti ore, Game Science ha pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato a Black Myth Wukong, titolo made in China in arrivo sulle console next-gen e PC, di cui non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale del prodotto in questione. Proprio per celebrare l’imminente Capodanno Cinese, l’azienda mostra nuovamente in azione l’opera.

Questo trailer, visibile in calce alla notizia, mostra anche alcune sequenze di gioco, dove possiamo maggiormente ammirare alcune meccaniche legate al gameplay della produzione cinese. Sebbene manchi ancora una data d’uscita ufficiale, non vediamo l’ora che il team condivida ulteriori dettagli su questa opera videoludica decisamente promettente, soprattutto per chi ha giocato a Sekiro Shadows Die Twice, l’opera targata From Software.