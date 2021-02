The Outer Worlds: annunciata l’espansione Murder on Eridanos, rivelata la finestra di lancio

Take Two Interactive ha recentemente svelato quando arriverà il prossimo contenuto scaricabile su The Outer Worlds, titolo disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e PC, dove gli utenti in possesso dell’Xbox Game Pass potranno scaricarlo senza ulteriori costi aggiuntivi. Ebbene, il DLC in questione è l’espansione Murder on Eridanos, ed arriverà entro la fine dell’anno fiscale. che si concluderà nella giornata del 31 Marzo 2021.

I giocatori potranno trovare all’interno dell’espansione nuovi set d’armatura ed armi, oltre a inediti dettagli legati prettamente a trama e narrazione. Murder on Eridanos potrà essere acquistato al prezzo di €14,99, oppure sarà vostro se avete già acquistato il Season Pass da €24,99.