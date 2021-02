Zack Snyder’s Justice League: una clip violenta

Justice League – nella sua versione diretta da Zack Snyder – è uno dei film più attesi di quest’anno e, in attesa del nuovo full trailer annunciato per questo 14 febbraio, è approdata in rete una nuova sorta di clip dalla pellicola che ci fa capire perché il film arriverà in USA marchiato con il rating R, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Nel filmato in bianco e nero che vedete qui sotto, vediamo il personaggio di Steppenwolf attaccare in maniera molto violenta le Amazzoni.

C’è molta attesa per quanto riguarda questa famigerata Zack Snyder’s Justice League che è, a tutti gli effetti, una nuova versione del Justice League uscito nei cinema nel 2017. Dopo aver diretto L’Uomo D’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, Snyder fu costretto a lasciare la regia di Justice League, sebbene fosse avviata da tempo, per via di un dramma familiare che lo colpì da vicino. Fu sostituito in corsa da Joss Whedon, regista dei Marvel-liani The Avengers e Avengers: Age of Ultron, che ne fornì una versione che ebbe un discreto successo al box-office ma fu massacrato da pubblico e critica.

A posteriori abbiamo scoperto che, al di là di tutti i presunti comportamenti poco idonei di Whedon sul set con gli attori, la Warner Bros. Pictures usò l’allontanamento di Snyder come ‘scusa’ per rigirare, riscrivere e rimontare in corsa il film in quanto non più interessati alla sua visione. Dopo anni di tam-tam sul web, è stata HBO Max, la nuova piattaforma digitale di casa WarnerMedia, a dare il via libera a Snyder di completare la sua versione della pellicola, aggiungendo persino qualche sequenza in più.

L’uscita statunitense di questa nuova versione di Justice League è attesa per marzo. In Italia non è ancora chiaro come e quando arriverà.