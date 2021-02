Anthem Next: EA deciderà le sorti del progetto questa settimana

In casa BioWare stanno bollendo delle notizie decisamente interessanti legati ad Anthem Next, la versione revisionata e migliorata del tanto criticato e bistrattato Anthem, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Dopo aver mostrato alcune migliorie che arriveranno con questa versione modificata del titolo online, il futuro del progetto sarebbe nelle mani di Electronic Arts che, come saprete, funge da publisher.

Quindi, in quanto tale, secondo un report su Bloomberg, la compagnia deciderà se chiudere definitivamente questo progetto o se ne vale effettivamente la pena, continuandolo e supportandolo, riducendo ulteriormente i tempi di sviluppo. Il tutto si deciderà in settimana, e sicuramente arriveranno al più presto informazioni dettagliate sul futuro legato ad Anthem Next.