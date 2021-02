Spider-Man 3: Tom Holland commenta i rumor

Spider-Man 3 è, probabilmente, uno dei film più attesi dell’anno, soprattutto dopo che il suo attore protagonista, Tom Holland, ha dichiarato che sarà audace ed uno dei più grossi film sui supereroi di tutti i tempi. E l’hype che circonda la pellicola di Jon Watts è giustificata, anche se ad oggi sappiamo poco o nulla su di essa, nemmeno un titolo ufficiale, ancora non divulgato dai Marvel Studios.

E come per ogni grosso blockbuster che si rispetti, anche per questo Spider-Man 3 – e forse, più degli altri – si sono rincorsi tanti rumor sui possibili personaggi che appariranno o torneranno dalle altre saghe. Eh sì, perché, stando alle voci di corridoio, questo nuovo capitolo della saga realizzata in collaborazione tra i Marvel Studios e la Sony Pictures introdurrà lo Spider-Verso – grazie anche al Multiverso che dovrebbe esplodere con WandaVision e continuare con Doctor Strange in the Multiverse of Madness – e questo porterebbe all’apparizione di svariati personaggi delle saghe precedenti dedicate al personaggio dei fumetti della Marvel. E’ infatti da tempo che si vocifera che in questo film Tom Holland incontrerà le versioni di Spider-Man che furono interpretate da Tobey Maguire nell’acclamata trilogia di Sam Raimi e da Andrew Garfield nei meno fortunati due capitoli “The Amazing Spider-Man“.

Nel corso di una nuova intervista con Esquire, Tom Holland ha commentato questi rumor e se effettivamente vedremo Garfield e Maguire insieme a lui nella pellicola: “no, non credo ci saranno. A meno che non mi abbiano nascosto la più grossa informazione riguardo questo film, che credo che sia troppo grossa per tenermela segreta. Ma ad oggi, no, non ci saranno”. Una smentita, dunque, ma potete anche tranquillizzarvi: di solito gli attori fanno dichiarazioni di facciata o smentiscono rumor poi reali per preservare il mistero e la segretezza intorno ad un progetto.

Sicuramente scopriremo se saranno presenti effettivamente nel film o meno nei prossimi mesi. L’appuntamento con Spider-Man 3 al cinema è fissato per questo dicembre.