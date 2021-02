Guilty Gear Strive: pubblicati tre filmati gameplay

Oggi Arc System Works ha pubblicato alcuni filmati di gioco riguardanti il picchiaduro Guilty Gear Strive.

Si possono vedere tre diversi match: nel primo Ky Kiske combatte contro il nuovo personaggio Giovanna, nel secondo Sol Badguy contro Nagoriyuki, e l’ultimo vede invece scontrarsi Axl Low contro Ramlethal Valentine.

Ricordiamo oltretutto che a breve sarà disponibile una open beta per PlayStation 4 e PlayStation 5, dal 19 febbraio fino al 21 febbraio. Per richiedere l’accesso alla fase open beta ci si può collegare al sito ufficiale su Bandai Namco. Il gioco completo sarà invece disponibile dal 9 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC

L’open beta test si svolgerà dal 19 febbraio alle 04.00 fino al 21 febbraio alle 16.00. Ci si può iscrivere fino al 18 febbraio alle 04.00.

Contenuti giocabili del’open beta test:

– Offline: versus (VS CPU/VS 2P), tutorial, training

– Online: Online match, ranking, quick start

– Collection: Replay

I contenuti dell’open beta tesst sono soggetti a modifiche e potrebbero essere diversi dal prodotto finale di “GUILTY GEAR -STRIVE-”

Vantaggi esclusivi per i primi membri EP!C registrati.

Questa la descrizione del gioco, sempre sul sito Bandai Namco.

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento.

L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime disegnato a mano (2,5D). I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi.

L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo.

Il gioco presenta numerosi brani rock composti da Daisuke Ishiwatari.

La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.