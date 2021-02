TinyBuild acquista tre team di sviluppo

tinyBuild ha annunciato di aver acquistato tre team di sviluppo: si tratta di We’re Five Games (quelli di Totally Reliable Delivery Service), Hungry Couch (di Black Skylands ) e Moon Moose (gli sviluppatori di Cartel Tycoon).

Le acquisizioni portano il numero totale di studi interni del publisher/developer di Bellevue a sette. We’re Five Games, Hungry Couch e Moon Moose si uniscono a Dynamic Pixel (di Hello Neighbor), HakJak (di Guts and Glory e Pigeon Simulator), Hologryph (di Party Hard 2 e co-sviluppatori di Secret Neighbor), e tinyBuild Riga (Hello Engineer).

“Riteniamo che il pensiero a lungo termine e le partnership a lungo termine siano il modo per andare avanti di tinyBuild”, ha detto il CEO Alex Nichiporchik in un comunicato stampa. “We’re Five, Hungry Couch e Moon Moose si uniscono all’orange family, ed i nostri nuovi studi proprietari avranno accesso alle risorse e ai finanziamenti di tinyBuild mantenendo il pieno controllo creativo“.

Da Wikipedia:

tinyBuild LLC è un publisher e sviluppatore americano. Con sede a Bellevue, Washington, ed uffici a Utrecht, Paesi Bassi, Boise, Idaho e Riga, Lettonia, la società è stata fondata da Alex Nichiporchik, Luke Burtis e Tom Brien Dopo aver riscontrato il successo con i giochi digitali No Time to Explain e SpeedRunners, l’ultimo dei quali è stato sviluppato da DoubleDutch Games, la società è passata alla pubblicazione di videogiochi e ha aiutato studi di terze parti a rilasciare titoli su PC, dispositivi mobili e console per videogiochi.