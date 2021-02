Xbox: disponibile da oggi il nuovo controller Pulse Red

Dopo l’annuncio dell’11 gennaio di cui vi avavamo dato notizia, ecco che Xbox sforna il suo nuovo controller wireless Pulse Red, disponibile sul Microsoft Store al prezzo di €59.99.

La nuova colorazione si aggiunge alle già presenti Nerofumo, Robot White e Blu Shock, mantenendo lo stesso pattern che troviamo sull’ultimo dei tre: il fronte del colore principale e il retro bianco. Sicuramente un regalo niente male per San Valentino!

Vi lasciamo alla descrizione del prodotto, ricordandovi inoltre che, ovviamente, anche il Pulse Red andrà bene per entrambe le generazioni di console Xbox attualmente in commercio, PC e Android.

Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco e vanta proporzioni raffinate e superfici sagomate. Dotato del pulsante “Condividi”, è inoltre possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Infine, per chi ama passare da un disopositivo all’altro, il nuovo Controller wireless per Xbox – Pulse Red si associa facilmente con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android.