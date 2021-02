Crash Bandicoot 4 It’s About Time annunciato ufficialmente su next-gen, PC e Switch

Il franchise di Crash Bandicoot è prossimo ai suoi 25 anni e, Activision, ha appena annunciato ufficialmente che il quarto capitolo, Crash Bandicoot 4 It’s About Time, sta per arrivare su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 12 marzo, e nella versione PC presto su Battle.net.

Ora ancora più giocatori potranno vivere le avventure del nuovo titolo targato Toys For Bob, seguendo la storia che riprende esattamente dal precedente episodio pubblicato più di dieci anni fa.

Grazie all’evoluzione proposta dalla next-gen, Crash Bandicoot 4 supporterà il 4K con framerate a 60FPS, con ovviamente tempi di caricamento rapidissimi. Allora, siete pronti per godervi l’avventura tutta nuova proposta da Activision e Toys For Bob sulla next-gen? Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita poi dal nuovo trailer pubblicato appositamente per l’occasione.

Potenti Maschere Quantiche – Nel corso di questa avventura sconvolgente, i giocatori scopriranno quattro nuove Maschere Quantiche – Ika-Ika (Maschera della Gravità), Kupuna-Wa (Maschera del Tempo), Lani-Loli (Maschera dello Spazio) e ‘Akano (Maschera della Materia Oscura) – ovvero, i guardiani dello spazio e del tempo, che daranno ai personaggi la possibilità di piegare le leggi della fisica e ottenere abilità avanzate per superare gli ostacoli più pericolosi.

– Nuovo stile artistico – Il gioco introduce una nuova direzione visiva per Crash che mantiene lo spirito stravagante tipico del franchise e al contempo gli conferisce una personalità e un fascino unici. I fan vedranno nuovi stravaganti mondi, lussureggianti panorami epici e un’assurda varietà di nemici e pericoli.

– Nuovi personaggi giocabili – I fan possono giocare nei panni di Crash o Coco nel loro viaggio per salvare il multiverso. Emergeranno tre nuovi personaggi giocabili, ognuno con uno stile di gioco unico, per fornire una prospettiva alternativa sulla ricerca dei nostri eroi bandicoot per sconfiggere i loro nefasti nemici. I fan possono giocare nei panni di Dingodile, che usa il suo vuoto per darsi uno slancio extra, il diabolico Dr. Neo Cortex, che può muoversi ancora più velocemente, o Tawna da un universo alternativo. Dotata di calci rotanti e di una versatile abilità di tiro con l’uncino che le permette di attraversare i livelli e di attaccare i nemici, Tawna si sente potente come il suo nuovo look!

– Battaglie con i boss più grandi di sempre – I fan possono aspettarsi boss formidabili e battaglie monumentali come non hanno mai visto prima, grazie alle nuove maschere quantiche che Crash e Coco possono usare a loro vantaggio.

– Nuova architettura e nuovi trucchi – Sfruttate l’ambiente correndo sulle pareti, sulle rotaie e oscillando delle funi, scoprendo nuove modalità di gioco per avanzare attraverso sfide entusiasmanti.

– Nuovi stili di gioco – Toys for Bob ha lavorato con gli amici di Beenox per creare un nuovo stile di gioco chiamato: N. Modalità Verted – una modalità Bumpa-berry a specchio che offre ai giocatori prospettive alternative, effetti sonori, musica e, in alcune dimensioni, trasformazioni aggiuntive all’esperienza di gioco. I giocatori possono anche riavvolgere il tempo fino agli anni ’90 sbloccando nuovi livelli di Flashback giocabili! Raccogliendo i Flashback Tapes segreti, i giocatori possono sperimentare l’addestramento di Crash e Coco nelle camere di prova di Neo Cortex, rivelando le origini di Crash e Coco.