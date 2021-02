Skate City in arrivo su PS4, Xbox One, Switch e PC

Snowman e Agens, rispettivamente publisher e sviluppatore di Skate City, hanno annunciato ufficialmente che la produzione dedicata allo skateboarding sarà “presto” disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games.

Forse non tutti sanno però che il titolo in questione venne pubblicao in passato, si parla di settembre 2019, su Apple Arcade. Secondo gli sviluppatori, Skate City offre ai giocatori amanti dell’attività qualcosa di diverso dal solito. Attendendo una data ufficiale, potete trovare la descrizione dell’opera qui sotto, seguita dal trailer ufficiale per l’annuncio.