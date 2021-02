Minecraft Dungeons: ecco quando arriverà il nuovo DLC

Mojang continua a supportare il dungeon crawler Minecraft Dungeons con tanti nuovi contenuti. In queste ore, lo studio ha infatti annunciato un nuovo aggiornamento gratuito e un DLC a pagamento che verrà pubblicato questo mese.

Flames of the Nether, questo il nome del contenuto aggiuntivo, porterà i giocatori nella nuova regione con 6 nuove missioni, oltre che a nuove skin e un nuovo cucciolo.

Per quanto riguarda l’update gratuito invece, esso renderà disponibile l’Ancient Hunts, dungeon generati proceduralmente che daranno accesso agli oggetti più forti in gioco fino ad ora. Inoltre, l‘Oro sarà la nuova valuta che potrà essere guadagnata dai mercanti all’accampamento.

Vi ricordiamo che Minecraft Dungeons è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation4, PC e Nintendo Switch. Il nuovo contenuto aggiuntivo, Flames of the Nether, potrà essere acquistato da solo o tramite il Season Pass 2 a partire dal 24 febbraio, che include anche l’ultimo DLC uscito Howling Peaks.