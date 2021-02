The Callisto Protocol: annunciata una partnership con Skybound Games

Annunciato agli scorsi The Game Awards 2020, The Callisto Protocol è l’ultimo ambizioso progetto di Striking Distance Studios, il developer fondato da Glen Schofield (veterano di titoli come Dead Space e Call of Duty). Il titolo, ambientato nel 2320, nello stesso universo narrativo di PUBG è un survival horror in terza persona che vi porterò ad affrontare gli “indicibili orrori” che si annidano nell’oscura prigione di Callisto, una delle lune di Giove, e a scoprire gli innominabili segreti della misteriosa United Jupiter Company.

Il titolo è previsto in arrivo nel 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e su PC, ma Striking Distance ha annunciato che non sarà solo a lavorare al progetto. Lo studio sarà infatti affiancato nello sviluppo di The Callisto Protocol dall’editore sudcoreano Krafton e soprattutto da Skybound Games, il developer del creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman.

Skybound Games vuole sorprendere i giocatori di The Callisto Protocol con uno storytelling immersivo, e intende anche concedere tutta la sua esperienza nel marketing globale e nella distribuzione, per portare questa titolo a quante più persone possibile. Una grande soddisfazione emerge dalle dichiarazioni di tutte le parti in causa, a partire dal presidente di Skybound, Robert Kirkman:

“Il team di Striking Distance Studioso è tra i migliori nell’industria videoludica nel creare dei grandi blockbuster. Attraverso Skybound, The Walking Dead si è espanso dall’originale fumetto in serie tv, libri, videogame, merchandise e tanto altro ancora, e non vediamo l’ora di esplorare simili possibilità anche con The Callisto Protocol con l’esperienza multipiattaforma di Skybound. Siamo eccitati di poter lavorare su questa IP insieme al publisher Krafton”

Gli stessi propositi emergono anche dalle parole di Glen Schofield:

“Striking Distance Studios ha un obiettivo con The Callisto Protocol: creare uno dei più terrificanti giochi di tutti i tempi. Skybound non ha rivali nel mondo dello storytelling sci-fi e horror, e sarà un partner incredibile per Krafton e Striking Distance Studios mentre porteremo in vita il mondo di The Callisto Protocol nei giochi e ben oltre”

Anche la rappresentante di Krafton, Ashley Yongsun Nam, ha rilasciato dichiarazioni entusiaste: