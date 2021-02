Tencent acquista una quota di Bohemia Interactive

Le aziende cinesi sono da sempre interessate a investimenti all’estero, e Tencent non fa di certo eccezione. Per questo non deve stupire che il colosso cinese del videogioco e dell’intrattenimento online abbia deciso di investire in un developer indie europeo, acquisendo una quota di minoranza di Bohemia Interactive Studio.

Fondata nell’ormai lontano 1999, la casa di sviluppo ceca è stata la creatrice di titoli come quelli della serie di ArmA, oltre che dei più recenti Argo, Vigor e Ylands, un gioco sandbox che Bohemia sta attualmente portando anche sul mercato cinese, grazie proprio a Tencent. Attualmente non si conoscono ancora i termini dell’accordo economico tra le due società, ma i vertici di entrambe le aziende hanno fatto trapelare una certa soddisfazione. In particolare il CEO di Bohemia Interactive, Mark Spanel, ha voluto rilasciare un suo commento relativo a questo accordo in un comunicato stampa:

“Siamo felici di approfondire il nostro rapporto con Tencent, una delle più importanti compagnie di internet al mondo. Non vediamo l’ora di lavorare sui nostri titoli current e next generation con il supporto di un partner forte, che ci conosce da tanti anni e comprende il nostro approccio unico a giochi online”



A seguito di questa acquisizione Bohemia Interactive manterrà la sua indipendenza rispetto a Tencent, e verrà guidata dagli stessi dirigenti. Nessun cambio al vertice dunque, per due società che rimangono in ottimi rapporti.In questo modo vengono messe anche a tacere le voci, che rimbalzavano da mesi e già smentite una volta, di una possibile acquisizione totale di Bohemia Interactive da parte del colosso cinese.