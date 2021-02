Justice League: il Joker ed altre novità

Justice League, nella versione rivista e rimontata da Zack Snyder, uscirà a marzo su HBO Max (in Italia, purtroppo, il suo destino è ancora ignoto al momento, non essendo disponibile ancora questa piattaforma digitale) ed oggi è stato un gran giorno per gli appassionati del super-gruppo – e del film – della DC Comics perché ci sono state delle grandi novità.

Innanzitutto, lo stesso filmaker ha diffuso in rete le prime foto ufficiali di Jared Leto nei panni di Joker. Come saprete, HBO Max ha lasciato che Snyder non solo completasse il suo film da quattro ore ma che potesse aggiungere anche qualche sequenza inedita non prevista nella sceneggiatura originale scritta anni fa: tra queste le scene con protagonista il Joker di Leto. Il Joker di Leto, che non è mai stato totalmente apprezzato dai fan e dalla critica, ha fatto la sua prima ed unica comparsa nel fortunato quanto criticato Suicide Squad di David Ayer ed ora lo rivedremo in questo nuovo film – come testimoniano le foto qui sotto – con un look totalmente differente.

In un’intervista con Vanity Fair, Zack Snyder ha spiegato: “Joker è l’unico elemento che ho pensato di includere che non era originariamente previsto. Posso dire che è sempre stata mia intenzione includere Joker in quel mondo.”. Il Joker sarà incluso nelle sequenze Knightmare ambientate in un futuro post-apocalittico e, per Snyder, “ne è passata di acqua sotto i ponti da Suicide Squad. Chissà cosa è accaduto, non so nemmeno se ha il make-up. E’ difficile da dire”.

Snyder ha anticipato che il suo Joker indosserà un giubbotto antiproiettile contornato da “sudici distintivi delle forze dell’ordine”: “probabilmente è ambientato dopo una sua fuga. E quei distintivi sono i suoi trofei”. Il filmaker ha spiegato che, come anticipato, il Joker di Leto apparirà in un mondo dove la Justice League ha fallito e Darkseid ha vinto, devastando il pianeta, con il personaggio iconico in una sorta di versione malata e contorta del Fantasma del Natale futuro. Questo sarà un modo anche per far incontrare il Batman di Ben Affleck con il Joker di Leto visto che, se togliamo una brevissima sequenza del film di David Ayer, non è mai accaduto su schermo: “la cosa bella di questa scena è che Joker parla direttamente con Batman. E’ Joker che analizza Batman ed è quello che credo che i fan della DC meritavano. Il Joker di Leto ed il Batman di Affleck non si sono mai incontrati. Sembrava brutto non fare incontrare queste due incarnazioni di Batman e Joker in un film”.

Ma non è tutto, il filmaker ha spiegato che esplorerà anche la morte di Robin, accennata nel suo Batman v Superman: Dawn of Justice: “ho sempre voluto fare un flash-back dove scopriamo come Robin sia morto, come Joker lo ha ucciso e ha dato alle fiamme Villa Wayne”.

Insomma di carne al fuoco ce n’è tanta e sicuramente sarà una manna che scende dal Cielo per gli appassionati della Casa di Batman & Co.