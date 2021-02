Blue Sky Studios: Disney chiude la divisione animata

Blue Sky Studios giunge al capolinea. La fine della casa di produzione animata era ormai telefonata per molti, soprattutto dopo l’acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures, ma Deadline che riporta in esclusiva la notizia ha affermato che la colpa andrebbe attribuita alla pandemia e alla difficoltà della Casa di Topolino di poter portare in avanti una terza casa d’animazione all’interno della stessa major.

L’ultimo giorno, prima della chiusura definitiva, sarà ad aprile e le persone che verranno licenziate saranno ben 450. La Disney ha fatto sapere, però, che avrà dei colloqui con tutti i dipendenti della casa di produzione per capire se ci siano altre posizioni aperte e idonee all’interno della società per loro. Un portavoce dello studio ha spiegato al sito che “date le attuali realtà economiche, dopo molte considerazioni e valutazioni, abbiamo preso la decisione difficilissima di chiudere la società cinematografica Blue Sky Studios”.

Blue Sky Studios è una società che ha incassato 5.9 miliardi di dollari in tredici anni alla ormai ex-Twentieth Century Fox, sfornando anche franchise di grande successo come L’Era Glaciale che, con cinque capitoli, è riuscita a totalizzare nel mondo complessivamente 3.2 miliardi di dollari. Tutte le proprietà ed i franchise della Blue SKy saranno in mano alla Disney che ha già messo in cantiere una serie proprio sull’Era Glaciale prevista sulla piattaforma digitale Disney+.

Spie Sotto Copertura è stato l’ultimo titolo realizzato dalla società. Il nuovo film della Blue Sky Studios, Nimona, previsto per il 2022, sarà cancellato totalmente visto che aveva ancora ben dieci mesi di lavorazione davanti a sé.