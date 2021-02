Sonic 2: Jason Momoa doppierà Knuckles?

Sonic 2 – o meglio Sonic the Hedgehog 2 – è in fase di sviluppo da un po’ oramai, anche per via del grande successo del primo episodio. Con la pre-produzione ben avviata, The Illuminerdi svela un nuovo potenziale ingresso nel cast della pellicola dedicata al famoso personaggio del franchise videoludico della SEGA.

Sonic the Hedgehog è stato distribuito nelle sale lo scorso anno, prima dell’avvento della pandemia, trasformandosi in un grande successo al box-office – ben 319.7 milioni di dollari nel mondo – diventando così il film ispirato ad un videogame più di successo di tutti i tempi, sorpassando il precedente Detective Pikachu.

Inutile dire che il via libera ad un Sonic 2 è stato quasi immediato, affidando la sceneggiatura a Pat Casey e Josh Miller e la regia, di nuovo, a Jeff Fowler. Il sequel dovrebbe esplorare la rivalità che c’è tra Sonic ed il malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) ed introdurrà l’amico del protagonista, Tails. Ma non solo: sembra che il sequel vedrà introdotto anche il personaggio di Knuckles.

Ora il sito afferma che la Paramount Pictures ha offerto il ruolo di Knuckles – o almeno, il suo doppiaggio in originale – niente di meno che a Jason Momoa ed ora toccherà all’attore scegliere o meno se entrare a far parte del progetto. Per The Illuminerdi, Knuckles avrà un ruolo importante nell’economia della storia di Sonic 2.

Jasono Momoa è un attore davvero impegnato ad Hollywood: a settembre lo vedremo nel nuovo adattamento cinematografico di Dune mentre questo marzo sarà in Zack Snyder’s Justice League; presto inizieranno le riprese di Aquaman 2 che lo vedranno di nuovo protagonista assoluto nei panni del supereroe della DC Comics.

Il nuovo film su Sonic arriverà nell’aprile del 2022.