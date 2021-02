Doctor Strange 2: Chris Evans in un doppio ruolo?

Doctor Strange 2 – titolato ufficialmente Doctor Strange in the Multiverse of Madness -, come suggerisce il titolo, introdurrà ufficialmente il Multiverso all’interno del Marvel Cinematic Universe, sebbene anche WandaVision e Spider-Man 3 dovrebbero, in qualche modo, “pensarci”.

E, come per ogni blockbuster che si rispetti, si sussegono tanti rumor, alcuni improbabili, altri più verosimili. Questo che vi riportiamo oggi è stato lanciato da Giant Freaking Robot che non è il massimo dell’affidabilità, sebbene qualche voce di corridoio l’abbia anche azzeccata in passato. Per questo vi consigliamo di prendere ciò che state per leggere con le ‘pinze’ in quanto tutt’altro che confermato e, nel beneficio del dubbio, comunque di non proseguire con la lettura se non volete rovinarvi potenzialmente la sorpresa.

Per il sito, come rumoreggiato già qualche settimana fa, Chris Evans tornerà effettivamente nel Marvel Cinematic Universe e lo farà proprio in questo Doctor Strange 2 dei Marvel Studios. Ma in quale ruolo? In uno doppio! Per il sito interpreterà la versione HYDRA di Captain America proveniente da un Multiverso in cui il Capitano Rogers si è alleato con l’organizzazione di Teschio Rosso ma interpreterà anche… la Torcia Umana! Secondo Giant Freaking Robot, Evans darà di nuovo il volto a Johnny Storm dei Fantastici Quattro in un cameo. Nel film Dottor Strange aprirà le porte al Multiverso e, potenzialmente, incontrerà anche le versioni alternative dei personaggi Marvel di altre saghe prodotte pre-Marvel Studios e tra questi potrebbe esserci la versione di Johnny Storm interpretata da Evans prima che accettasse il ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. Sarà vero? Attendiamo aggiornamenti sia in caso di smentite che di conferme!

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Sam Raimi e vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams, mentre Elizabeth Olsen riprenderà il ruolo di Wanda Maximoff; la new entry già annunciata è la giovane Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Uscita prevista per il 25 marzo 2022.