WandaVision: Schaeffer e lo schiocco di dita

WandaVision è arrivato già al suo quinto episodio, con il sesto atteso per questo venerdì, ma le persone stanno ancora parlando dell’impatto che ha avuto la quarta puntata della serie prodotta dai Marvel Studios non solo per la serie tv in sé ma anche per l’intero Marvel Cinematic Universe.

Ovviamente se state leggendo quest’articolo diamo per scontato che abbiate già visto la serie ma, nel dubbio, vi consigliamo di non proseguire con la lettura se non l’avete ancora fatto.

Il quarto episodio di WandaVision si apre con Monica Rambeau (Teyonah Parris) che si sveglia in ospedale mentre si ‘ricompone’. Infatti, capiamo immediatamente che la sequenza è ambientata durante gli eventi di Avengers: Endgame, proprio poco prima del combattimento finale tra i Vendicatori e Thanos, e subito dopo lo schiocco di dita di Hulk che fa tornare in vita tutti coloro che erano scomparsi cinque anni prima.

Sulla decisione di aprire con una scena simile ne ha parlato la sceneggiatrice Jac Schaeffer ai microfoni di Entertainment Tonight: “la nostra priorità era introdurre Monica. Quello era sempre quello che volevamo fare in cima alle cose da fare nella serie. Secondo, volevamo che quest’episodio fosse separato da quello che avevamo visto fin’ora all’interno del serial. Ma volevamo anche rispondere alla domanda ‘dove ci troviamo all’interno della timeline del Marvel Cinematic Universe?’. Quest’idea soddisfa tutte queste nostre richieste. Imposta che siamo in uno scenario drammatico, molto più con i piedi per terra. Impariamo cosi tanto su Monica e cosa sta affrontando in quell’inizio così drammatico. E poi è sempre eccitante poter approcciare ciò che si è visto nel Marvel Cinematic Universe e gettare nuova luce”.