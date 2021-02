Ubisoft: il gioco di Avatar arriverà prima di Star Wars?

L’analista Daniel Ahmad, molto conosciuto in rete anche per il suo ruolo di insider, è intervenuto tramite il proprio profilo Twitter per parlare di Ubisoft Massive, uno dei team di sviluppo interni del publisher francese, che a quanto pare è uno dei più attivi e pronto a sfornare numerosi titoli interessanti. In primi, Ahmad ha affermato che The Division 2 riceverà una nuova serie di contenuti tra il 2021 e il 2022 e dunque, almeno per adesso non è nei piani dello studio un The Division 3.

Per quanto riguarda la questione nuove IP, come ben sappiamo quelli di Massive Entertainment (nome completo dello studio di sviluppo) stanno lavorando su un nuovo gioco basato sul franchise di Star Wars, ma a quanto pare sono loro gli artefici totale del titolo dedicato ad Avatar. Quest’ultimo, sempre secondo l’analista/insider, verrà però pubblicato prima di Star Wars.

Star Wars invece è in sviluppo con l’ausilio del motore grafico Snowdrop Engine (appartenente a Massive): questo dettaglio ci fa intuire che si tratterà di un gioco in terza persona molto simile a The Division. Dunque, Ubisoft proporrà un “Guerre Stellari” molto simile ai suoi TPS dall’anima action? Ovviamente, di queste due nuove IP non sono stati svelati dettagli e a quanto pare, bisognerà attendere ancora un bel po’ prima di vedere i titoli in azione.

– Ubisoft says that it will build its new Star Wars game on the Snowdrop Engine. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 9, 2021