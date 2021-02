Eve Online: pubblicato l’aggiornamento Quadrant Reign

Ci sono pochi giochi dove è possibile trovare una buona relazione tra giocatori e sviluppatori, uno di questi è EVE Online, dove la base di giocatori è nota per essere spietata e competitiva e il suo sviluppatore, CCP Games, cerca sempre nuove idee per espandere la community e migliorare il titolo: il risultato è un gioco che mescola la civiltà con il selvaggio west, dove i giocatori si scontrano in battaglie multiplayer. Il nuovo aggiornamento, chiamato Reign, è arrivato come primo Quadrant del 2021. Per chi non conosce il titolo, gli aggiornamenti di EVE Online si dividono in quattro Quadrant che vengono pubblicati nel corso di un anno. L’anno scorso, l’ ultimo aggiornamento, Quadrant Phoenix, ha rimodellato la galassia di EVE Online.

L’aggiornamento di Reign si apre nel 2021 con lo strumento Fleet Up, che consente ai giocatori di inviare la chiamata per un tipo specifico di flotta o di specificare a quale tipo di flotta vogliono unirsi. Lo strumento Fleet Up, sviluppato da CCP Games, è progettato per dare ai giocatori un maggiore controllo sul modo in cui mettono insieme le flotte, qualcosa di inestimabile nel gioco Se adeguatamente coordinate, le flotte nel titolo sono in grado di compiere imprese impressionanti e le probabilità sono che le battaglie multiplayer non si fermeranno per un po’ di tempo con lo strumento Fleet Up. Eve Online è disponibile su PC.