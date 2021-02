Among Us: novità sulla nuova mappa di gioco Airship

Among Us di Innersloth è stata uno dei più grandi titoli di successo del 2020, il gioco ha raggiunto un numero impressionante di giocatori, ha conquistato molte persone durante la pandemia ed è stato alla fine fonte di molte risate, fake e frustrazione. Ai Game Awards lo scorso dicembre, Geoff Keighly ha pubblicato i dettagli sulla nuova mappa di Among Us, intitolata Airship. Anche se non ci sono stati molti dettagli, ecco tutto quello che sappiamo finora e la nostra migliore ipotesi su quando uscirà.

la mappa chiamata Airship è, come puoi intuire, ambientata su un gigantesco dirigibile rosso, ed è stato confermato che ci sarà una nuova piattaforma mobile, progettata per rallentare i giocatori e causare alcune situazioni potenzialmente difficili con gli Imposters. La nuova mappa di Among Us includerà anche una serie di nuovi compiti, scale e altro ancora. I giocatori avranno anche la possibilità di scegliere in quale stanza del dirigibile iniziare la partita.

L’aggiornamento del dirigibile conterrà anche una gamma di nuovi costumi con cui i giocatori potranno vestire i loro piccoli personaggi. Innersloth ha confermato che la mappa sarà gratuita per tutti i giocatori. Ai Game Awards, è stato confermato che la data di pubblicazioneper la nuova mappa sarebbe stato all’inizio del 2021. Molti giocatori pensavano che ciò significasse gennaio, ma chiaramente non è successo. In risposta a un tweet nei primi giorni di gennaio, Innersloth ha detto che:

In un recente aggiornamento, Innersloth ha anche confermato che il gioco è ancora sulla buona strada per la pubblicazione della mappa airship all’inizio del 2021, quindi si spera che non ci saranno ritardi. Ciò significa, tuttavia, che la nuova mappa di Among Us arriverà probabilmente nei prossimi mesi o due, al fine di raggiungere la data di pubblicazione di inizio 2021 suggerita. Quando cadrà esattamente? Spetta agli sviluppatori confermare.

Inizialmente, gli sviluppatori di Among Us hanno confermato che ci sarebbe stato un Among Us 2 , tuttavia, hanno rapidamente fatto marcia indietro. Invece, hanno deciso di concentrare lo sviluppo esclusivamente sul gioco originale e hanno in programma di continuare a svilupparlo.

☀️ THE AIRSHIP – A new map coming early 2021 ☀️

Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?

But don't forget about those Impostors lurking around… pic.twitter.com/IU2HJGuyEY

— Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020