Riot Games: il CEO citato in giudizio per molestie sessuali

Scandalo all’inteno di Riot Games, la casa produttrice del già ben noto gioco Moba League of Legends. L’ex assistente dell’amministratore delegato, Nicolo Laurent, ha presentato una denuncia in merito a molteplici casi di molestie. Il mese scorso, l’ex dipendente di Riot Games Sharon O’Donnell ha intentato una causa per molestie sessuali sia contro l’azienda che contro il suo CEO, Nicolo Laurent. Una copia del reclamo è stata ottenuta da Vice Games.

Prima di essere licenziato nel luglio del 2020, O’Donnell ha agito come assistente esecutivo di Laurent. La causa sostiene che, tra le altre cose, Laurent ha detto a O’Donnell di essere più femminile, le ha chiesto se “poteva gestirlo quando erano soli a casa sua” e le ha detto che “avrebbe dovuto ‘venire’ a casa sua” quando sua moglie era via. La causa sostiene anche che Laurent abbia descritto in modo suggestivo la sua taglia di biancheria intima, abbia detto che “sua moglie era gelosa delle belle donne” e, stranamente, abbia detto alle donne che lavorano a Riot che dovrebbero affrontare lo stress della pandemia COVID-19 avendo figli.

La causa sostiene che, dopo aver resistito alle presunte anticipazioni di Laurent, O’Donnell è stato punito per non essere stato pagato per gli straordinari o per le pause pranzo, e poi licenziato. Un portavoce di Riot ha contestato questo, comunicando a Vice che “il querelante è stato licenziato dalla società più di sette mesi fa sulla base di molteplici denunce ben documentate da una varietà di persone”. Riot dice a Vice di aver avviato un’indagine sulle altre affermazioni di O’Donnell e che, poiché l’accusato è un dirigente esecutivo, l’indagine sarà gestita da “uno studio legale esterno” e supervisionata da un “comitato speciale” del consiglio di amministrazione della società degli amministratori.

Ecco le dichiarazioni di Riot Games:

Il nostro CEO ha promesso la sua piena collaborazione e supporto durante questo processo, e ci impegniamo a garantire che tutti i reclami siano esaminati a fondo e adeguatamente risolti.

Dopo che Kotaku ha pubblicato un rapporto sulla cultura del sessismo ai Riot Games nel 2018, la società è stata citata in giudizio per discriminazione di genere in una causa collettiva. Riot ha accettato di pagare $ 10 milioni per stabilirsi, divisi tra le circa 1.000 donne che hanno lavorato nello studio tra novembre 2014 e il momento in cui è stato finalizzato l’accordo. Tale offerta è stata successivamente ritirata dopo che il Dipartimento per il lavoro e l’alloggio equo della California ha presentato un documento in cui si proponeva che ai querelanti fosse dovuto di più, suggerendo che l’importo fosse aumentato a oltre $ 400 milioni.