Black Desert Mobile: il 16 febbraio arriva la nuova Archer Class

Black Desert Mobile aggiungerà la velocissima classe Archer al suo elenco il 16 febbraio. La pre-creazione è ora disponibile, permettendoti di personalizzare il nuovo personaggio a tuo piacimento prima che venga lanciato la prossima settimana. Sulla base della Roadmap 2021 di Black Desert Mobile, molti giocatori si aspettavano che Shai arrivasse questo mese. Tuttavia, il team Pearl Abyss ha deciso di portare Shai a una versione di marzo invece di portarlo con la versione di Archer, a febbraio a causa di vari problemi.

Fino ad allora avremo Archer, definito come il figlio dimenticato della dea Slyvia e protettore del mondo e una delle classi più agili di tutta Black Desert Mobile. Sono dotati di una balestra che si può anche attaccare al braccio e di un guanto chiamato Ra’ghon, che consente loro di attingere dal potere della luce. Gli arcieri possono risvegliarsi per diventare Fletcher, che rinunciano alle frecce e usano un proiettile simile a una lancia chiamato Divine Piercer. Di seguito una breve panoramica delle differenze tra le classi Archer e Fletcher:

Archer: progettato per la massima velocità. Può lanciare più frecce magiche di luce in rapida successione per danni ingenti.

Fletcher: un maestro nel combattimento a distanza. Con il loro potente arco grande e la loro precisione, si sono guadagnati il ​​titolo di Watcher of the Battlefield.

Pearl Abyss offre una confezione regalo contenente oggetti come i forzieri di pietra dell’alchimia migliorati e i forzieri di selezione delle reliquie delle statistiche massime mistiche a chiunque abbia pre-creato un arciere.

Mentre Archer non sarà giocabile fino al 16 febbraio, oggi puoi tuffarti in Hadum: Calpheon City. È possibile accedervi dopo che la storia Hadum: Growing Uproar è stata completata ed è consigliata agli avventurieri con CP di 7.000. Anche la velocità di rilascio degli oggetti in Hadum è stata modificata, con i cristalli del caos fiammeggiante, glifi inscritti e i totem della fenditura ora tra i possibili drop.

Per aiutare con il nuovo contenuto difficile, il limite del livello di abilità degli animali domestici è stato aumentato. La cosiddetta Petscension aumenterà il livello massimo di abilità del tuo animale domestico a 20, sebbene sia disponibile solo per animali domestici di livello 6. La pre-creazione di Archer è ora disponibile in Black Desert Mobile, con una versione completa prevista per il 16 febbraio.